به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست جایزه جهانی امام خمینی، اعلام شد: این جایزه با هدف اعتلاء و پاس داشت نام و راه امام راحل، به موثرترین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه معرفی مکتب آن حضرت، اعطاء می‌شود.

این جایزه به عنوان عالی‌ترین نشان جمهوری اسلامی، ۱۲ بهمن ماه امسال، طی مراسمی بین‌المللی؛ از سوی رییس جمهور به فعالان حوزه معرفی مکتب امام راحل، اهداء خواهد شد.

هم‌چنین امروز، رویداد رسانه‌ای رسام نیز برگزار شد.