از ۲۹ آبان تا پنجم آذر به نام هفته بسیج نامگذاری شده‌است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جانشین فرمانده سپاه استان کردستان امروز در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های این هفته در استان پرداخت.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: هزار و ۳۴۰ برنامه در ۵۰ عنوان همزمان با هفته بسیج در استان برگزار می‌شود که ۷۲ برنامه آن شاخص خواهد بود.

سردار حسن عسکری در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: امسال ۸۴۵ میلیارد ریال طرح محرومیت‌زدایی در کردستان تعریف شده است.

شعار هفته بسیج امسال "بسیج، مردم، اقتدار ملی" است.