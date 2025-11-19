کشف و معدوم سازی فرآورده‌های خام دامی تاریخ مصرف گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس دامپزشکی شهرستان جویبار با اعلام این خبر گفت: نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی شهرستان جویبار منجر به کشف و معدوم‌سازی مقدار قابل‌توجهی از فرآورده‌های خام دامی فاسد در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای این شهرستان شد.

جمشیدی افزود: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی مستمر بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان این اداره در بازرسی از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مقادیری از این فرآورده‌ها را که به صورت بسته‌بندی شده، تاریخ مصرف گذشته به صورت غیراصولی یخ‌زده بودند، شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از کشف این موارد، با تنظیم صورتجلسه قانونی، از ادامه عرضه این فرآورده‌ها جلوگیری به عمل آمد و کل محموله مکشوفه به منظور حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از بروز هرگونه مخاطره بهداشتی، معدوم شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جویبار بر تداوم این گونه نظارت‌های جدی و سخت‌گیرانه در کلیه مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی تاکید کرد ویادآور شد: سلامت مردم خط قرمز ماست و با متخلفان بهداشتی برخورد قانونی خواهد شد.

جمشیدی در پایان تاکید کرد: شهروندان محترم جهت خرید فرآورده‌های خام دامی حتماً به برچسب اصالت و سلامت (درج شده توسط سازمان دامپزشکی کشور)، تاریخ تولید و انقضا، و شرایط نگهداری محصول توجه نمایند و از خرید فرآورده‌های فاقد بسته‌بندی مناسب، تاریخ‌دار و نشان‌گذاری شده خودداری کنند.