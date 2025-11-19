به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: مأموران گشت انتظامی این فرماندهی در گشت زنی در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو نیسان حامل بار مشکوک شدند.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: مأموران هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی از این خودرو، ۱۰۰ گونی مواد اولیه پلاستیک به میزان چهار تن را با نشان خارجی کشف کردند.

وی ارزش این محموله قاچاق را سه میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مراجع مربوط معرفی شد.