فردی که با فریب و کسب اعتماد یکی از شهروندان، بیش از یک میلیارد ریال از کیف پول الکترونیکی وی را برداشت کرده بود، به مرجع قضائی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان مبنی بر سرقت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از کیف پول الکترونیکی اش، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

سرهنگ علی سبحانی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد، فرد شاکی به منظور سرمایه گذاری ارز الکترونیکی، اطلاعات کیف پول خود را در اختیار فرد متخصصی در این حوزه قرار داده است و او با سوء استفاده از اعتماد شاکی، اقدام به برداشت غیر مجاز از کیف پول کرده است.

وی ادامه داد:پس از اعتراف متهم به جرم و معرفی به مراجع قضایی، با پیگیری‌های کارشناسان مبلغی که از کیف پول الکترونیکی شاکی برداشت شده بود، به طور کامل به وی بازگردانده شد.