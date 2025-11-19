

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در شورای اداری استان ضمن قدردانی از اجرای موفق رویداد ایران جان گفت: کمیته پیگیری مطالبات ایران‌جان تشکیل شده است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، این مناسبت را فرصتی طلایی برای ترویج فرهنگ بسیجی عنوان کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه با همین فرهنگ بسیجی و با درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از شرایط سخت عبور کردیم.

استاندار افزود: برنامه‌هایی در خصوص دیدار با خانواده‌های شهدا و تبیین فرهنگ بسیج در آموزش‌ و پرورش و دانشگاه‌ها باید در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد.

هاشمی در ادامه با اشاره به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی گفت: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید تلاش بیشتری در حوزه ترویج کتاب داشته باشیم چرا که خراسان جنوبی مهد علم و فرهنگ است.

وی همچنین با اشاره به نزدیک بودن هفته پژوهش، اولویت پژوهش‌های دستگاه‌ها را مشکلات استان عنوان کرد. .

استاندار با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص نهاده‌های دامی، از افزایش برنامه‌های احیای قنوات با ۲۶۵ مورد در سال جاری خبر داد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدر دانی از مدیرکل صداوسیمای استان برای اجرای خوب و موفق رویداد ملی ایران‌جان، این رویداد را برای استان موثر عنوان کرد.

اسحاقی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور در آینده نزدیک به استان گفت: باید پیش از سفر، مشکلات و موضوع های استان جمع‌بندی و آماده شود تا هیچ مطالبه‌ای مغفول نماند.

وی همچنین احیای ستاد احیای قنوات در استان را ضروری عنوان کرد و از نقش سپاه در توسعه استان قدردانی کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری‌های جدی‌تر در تأمین نهاده‌های دامی شد تا سود واقعی به جیب دامدار برسد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان نیز با گرامیداشت هفته بسیج از دستگاه‌های اجرایی خواست از خانواده‌های معظم شهدا دلجویی کنند و با حضور در کنار خانواده‌های شهدای بسیج، یاد و نام آنان را زنده نگه دارند.

سردار مهدوی همچنین خواستار فعال‌تر شدن میز خدمت دستگاه‌ها در نقاط مختلف استان برای رسیدگی به مشکلات مردم شد و تأکید کرد: سپاه نیز همچون گذشته ظرفیت‌های مردمی بسیج را برای رفع مشکلات پای کار می‌آورد.

همچنین در این جلسه، با حضور استاندار از پدر شهید مرتضی حاجی‌آبادی تقدیر شد.