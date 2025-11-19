قاچاقچی لوازم خانگی در اندیمشک محکوم به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: پرونده قاچاق لوازم خانگی به ارزش ۷۲۱ میلیون و ۴۹۹ هزار ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک افزود: شعبه با تحقیقات لازم اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۷۲۱ میلیون و ۴۹۹ ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

به گفته وحیدی مهر، شعبه با توجه به اینکه ارزش خودرو از ارزش کالا بیشتر می‌باشد مبلغ ۷۲۱ میلیون و ۴۹۹ هزار ریال به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون ریال محکوم شد.

رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک افزود: ماموران نیروی انتظامی در گلوگاه پل زال اندیمشک پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل جاروبرقی، روبالشتی و مایکروفر، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.