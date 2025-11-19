به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، استاندار مرکزی در روز همت اقتصادی در ۵ واحد تولیدی و صنعتی شهر صنعتی کاوه ساوه حضور یافت.

زندوگیلی در حاشیه‌ی بررسی مشکلات این واحد‌های صنعتی گفت: درصد تحقق مصوبات بازدید‌های قبلی گفت: شخصاً این موضوع را از همکاران پیگیری کردم. بیش از نیمی از مصوبات شش‌ماهه اول امسال اجرایی شده و آن بخش باقی‌مانده هم در مرحله پیگیری جدی و پیشرفته قرار دارد. بخشی از مسائل همین‌جا و با حضور مدیران کل در محل واحد تولیدی حل می‌شود و بخشی دیگر که نیاز به مکاتبه و فرآیند طولانی‌تر دارد، صورت‌جلسه و هفتگی رصد می‌شود.

استاندار مرکزی مهم‌ترین سرفصل‌های مصوبات اجرایی‌شده را برشمرد و افزود: رفع ناترازی برق و گاز در فصل‌های پیک مصرف، تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، تسریع در فرآیند ثبت سفارش، تقسیط و بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی و مالیاتی، حل مشکلات زیرساختی از جمله آب، راه دسترسی و پساب از جمله موضوعات بوده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اعمال جریمه‌ دیرکرد برق به تولیدکنندگان، تیشه به ریشه‌ تولید است.

حجت الاسلام سبزی گفت: گرانی و قطعی برق در تابستان و از سویی پرداخت‌هایی مانند حقوق کارگران، بیمه و مالیات توسط آنها پرداخت می‌شود و از سویی اعمال جریمه‌ی پرداخت دیر کرد برق، در واقع تیشه به ریشه‌ی تولید است که عادلانه نیست و باید دولت چاره اندیشی حمایت جدی نماید.