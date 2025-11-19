پخش زنده
مریم عرفانیان نویسنده حوزه ادبیات دفاع مقدس، با بیش از ۶۰ عنوان کتاب منتشر شده، در گفتوگویی به مناسبت سومین دوره هفته کتاب، از تلفیق تخیل و واقعیت در آثار خود و چگونگی شکلگیری انجمن نویسندگان نورا سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم عرفانیان، نویسنده فعال در حوزه ادبیات دفاع مقدس با حضور در استودیو شبکه خبر، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد از آثارش حاصل پژوهش، مصاحبه و مستندات واقعی از خانوادهها و ایثارگران است و تنها ۳۰ درصد تخیل نویسنده برای جذابتر شدن داستانها به آن افزوده میشود.
عرفانیان با بیان اینکه تلاش کرده خاطرات واقعی دفاع مقدس را با عناصر داستانی تلفیق کند افزود: این آثار داستانهای خیالی نیستند، بلکه واقعیتهاییاند که با قلم داستانی نگاشته شدهاند.
وی درباره نحوه انتخاب شخصیتها توضیح داد که ممکن است ایده از یک عکس، فیلم یا حتی خبری روزنامه شکل گیرد.
وی افزود: در کتاب «لیلی منم»، سال ۱۳۸۵ با خود شهید مصاحبه انجام دادم، آن زمان جانباز و تحت دیالیز بودند و پس از ۱۴ سال کتاب را نوشتم. در سایر آثار موضوعات را از دل جامعه و زندگی مردم جستوجو میکنم تا بتوانم شخصیتهای متنوع و واقعی را به تصویر بکشم.
عرفانیان همچنین از شکلگیری انجمن نورا گفت که به گفته او در جلسهای در حرم مطهر امام رضا (ع) بنیانگذاری شد، جایی که به عنوان خادمیار بخش تالار قفسه باز کتابخانه مرکزی فعالیت دارد.
وی افزود: خانوادههای شهدا و علاقهمندان مراجعه میکردند تا کتاب شهیدشان نوشته شود، اما من از آنها میخواستم خودشان بنویسند، چون تنها آنان از خلقوخوی و منش شهید آگاهاند.
به گفته این نویسنده، با آموزش به خانوادههای شهدا، آنها شروع کردند به نوشتن درباره شهیدشان. در جلسات گروهی، فصول هر کتاب خوانده میشد، نقد و بررسی صورت میگرفت، نام کتاب انتخاب میشد و نهایتاً اثر برای چاپ آماده میشد.
وی از آثار منتشرشده به کتابهای «عاشقترم کن»، «چشمبهراه یک رؤیا»، «آن شب پاییزی» و «شیشه عطر» اشاره کرد و افزود: «هزینه چاپ کتابها بالاست و معمولاً با فروش آثار قبلی هزینه چاپ جدید تأمین میشود، اما برای توزیع گستردهتر نیازمند حمایت نهادها و سازمانها هستیم.