به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابت‌ها که به مدت دو روز به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهداء قصرفیروزه البرز برگزار شد، چوگان بازان بسپار شیمی سپیدان که از مهارت بالا در هدایت گوی با چوب به دروازه حریف برخوردار هستند در یک بازی هیجانی وتماشایی مقابل تیم نزاجا در این مسابقات سوم شدند.

همچنین تیم بانوان کانون چوگان البرز با شکست تیم بانوان قصر فیروزه قهرمان این هفته از مسابقات جام نرگس بانوان شد.

قصر فیروزه و نزاجا هم به ترتیب دوم وچهارم شدند.

نکته قابل توجه در این هفته از مسابقات، تغییر هندیکاپ بازیکنان بدون اعلام رسمی و در سایه ابهامات کمیته فنی فدراسیون بود که با وجود قدمت و سابقه طولانی ورزش چوگان در ایران به ویژه در مهد آن شهر اصفهان، مطالبه اهالی این ورزش اجرای کامل و صحیح مقررات داخلی و شفافیت در برگزاری مسابقات چوگان است.

مطالبه‌ای که اجرا نشدن آن کاهش انگیزه و بی میلی تیم‌های حاضر و همچنین سرمایه گذاران جدید برای ورود به این ورزش ملی و باستانی را به همراه دارد.

اسب کالو از باشگاه کانون چوگان البرز و ستاره زمانی از تیم قصرفیروزه بعنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند.

چوگان به عنوان یک ورزش اصیل ایرانی در سال ۲۰۱۷ در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شد و امروزه بیش از ۷۷ کشور این ورزش را به رسمیت می‌شناسند.

پیدایش این ورزش زبیا به عصر صفویه باز می‌گردد، زمانی که چوگان بازان صفوی در میدان جهانی اصفهان با ضربه چوب گوی چوگان را پرتاپ می‌کردند.

این ورزش با قدمت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال از کهن‌ترین ورزش‌های ایرانیان محسوب می‌شود.