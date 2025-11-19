سپاه آمل با ۷۰۰ برنامه به استقبال هفته بسیج میرود
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل، از تدوین و پیش بینی حدود ۷۰۰ برنامه همزمان با گرامیداشت هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سرهنگ " عابدین داغمه چی" عصرچهارشنبه در آستانه هفته بسیج در نشست خبری با خبرنگاران با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک هفته بسیج افزود: این تعداد برنامهها با همکاری حوزههای مقاومت و پایگاههای مقاومت بسیج با محوریت فرماندهان این نهادها و گروههای مختلف مردمی برگزار میشود.
وی از اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان آمل، برگزاری یادوارههای شهدا به طور میانگین دو یادواره شهدا توسط هر حوزه، اعزام دانشآموزان به اردوهای ولایت و راهیان نور، برگزاری تجلیل از خانوادههای شهدا، تجلبلراز بسیجیان نمونه، رژه موتوری، گشتهای محلات و مردمی، اجرای طرحهای هنری و اجتماعی با محوریت مکتب بسیج در بخش هنری و فرهنگی خبر داد و گفت: اکران مستند تلویزیونی، رزمایش کارزار خدمت در محلات، بهرهبرداری از طرحهای محرومیتزدایی و رزمایش نهضت خدمت مومنانه، برگزاری میز خدمت در نماز جمعه و نمایش اقتدار فداییان ولایت از دیگر برنامههای بزرگداشت هفته بسیج در شهرستان آمل است.
فرمانده سپاه ناحیه آمل افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز ایجاد مشاغل خرد خانگی، حمایت از زنان سرپرست خانوادهها با پرداخت ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات باعث راه اندازی ۱۲۲ کارگاه اشتغالزایی وتولیدی شده است.
سرهنگ داغمه چی ادامه داد، دراین راستا برای ۱۳۴ فقره صدورمجوز واحدهای تولیدی واشتغالزایی نیز دریکسال گذشته توسط بسیج سازندگی سپاه آمل اقدام ودرمجموع زمینه اشتغال بیش از ۱۸۳ نفر به صورت مستقیم وغیرمستقیم درشهرستان آمل فراهم شد.
وی با بیان اینکه دراین مدت ساخت ۱۰ خانه محرومان با اعتبار ۴ میلیارد تومان توسط بسیج سازندگی وکمک خیرین ساخته وتحویل نیازمندان شهرستان شد، از توزیع حدود ۲۵ هزار بسته معیشتی و ۳۰ سری جهیزیه به زوجهای کم توان مالی شهرستان دریکسال گذشته توسط گروههای جهادی وخیرین همکار وهمراه سپاه آمل توزیع شد.
فرمانده سپاه ناحیه آمل با بیان اینکه به ایجاد تشکیلات بسیج اشاره کرد وگفت: هنر امام خمینی (ره)، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، این بود که از دل تهدیدات، فرصتهای بزرگی را خلق کرد و با ایجاد حلقهای واسط به نام بسیج، آحاد مردم را در حراست و حفاظت از انقلاب سهیم ساخت.
سرهنگ داغمه چی، ادامه داد: بسیج از همان ابتدا در دفاع از کیان اسلامی، همراهی با ولایت و انقلاب، مقابله با تجزیهطلبان و فتنههای دوران دفاع مقدس و پس از آن در ترمیم خرابیها و سازندگیها، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین در امیدآفرینی، همواره پرچمدار و نقشآفرین بوده است.
وی به نقشآفرینی بسیج در دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و یادآور شد: از زمان تأسیس بسیج تاکنون، این نهاد در تمامی عرصههای دفاع، سازندگی، خدمترسانی و مدیریت بحرانها نقشی مؤثر داشته و همانطور که بسیج در دوران دفاع مقدس در خدمت به مردم، انقلاب و آرمانهای آن بوده امروز نیز آماده خدمت است.
فرمانده سپاه ناحیه آمل، با بیان اینکه بسیج همچنان بهعنوان یک مکتب مردمی و فراتر از سازمان، محور انسجام ملی و مقاومت در برابر دشمنان است گفت: نیروهای بسیجی با ابتکار و حضور گسترده مردم، نقشآفرینی خود را در عرصههای مختلف ادامه میدهند.