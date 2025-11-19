پخش زنده
رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: حل مشکل زمین و آغاز برنامهریزی برای ساخت ساختمان مستقل دانشگاه علمیکاربردی دهلران در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اسدالله چراغی در نشست هماندیشی اساتید و دانشجویان دانشگاه علمیکاربردی دهلران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۱۰ استاد مدعو و فارغالتحصیلی حدود سه هزار دانشجو از این مرکز، اظهارکرد: با توجه به این آمار و ظرفیت علمی، باید برای احداث دانشگاه و تثبیت جایگاه استادان پیگیری جدی انجام شود.
وی در ادامه به اهمیت رشتههای مورد نیاز منطقه؛ به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد و خواستار ایجاد «مرکز کاربردی نفت و پتروشیمی» در دهلران شد.