به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اسدالله چراغی در نشست هم‌اندیشی اساتید و دانشجویان دانشگاه علمی‌کاربردی دهلران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۱۰ استاد مدعو و فارغ‌التحصیلی حدود سه هزار دانشجو از این مرکز، اظهارکرد: با توجه به این آمار و ظرفیت علمی، باید برای احداث دانشگاه و تثبیت جایگاه استادان پیگیری جدی انجام شود.

وی در ادامه به اهمیت رشته‌های مورد نیاز منطقه؛ به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد و خواستار ایجاد «مرکز کاربردی نفت و پتروشیمی» در دهلران شد.