معاون سیمای خوزستان ضمن مروری بر دستاورد‌های ایران جان عنوان کرد: فعال شدن نهضت تولید آثار کوتاه به شکل فیلر‌هایی که خلاقانه به معرفی پتانسیل‌های استانی پرداختند، از این جمله‌ هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین حسین‌زاده در پنلی با محوریت رویداد ملی «ایران جان» در جریان هفتمین نشست سراسری افق تحول رسانه ملی که هم‌اکنون در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما در حال برگزاری است، گفت: «ایران جان» به‌عنوان فناوری نوین رسانه ملی مزیت‌های بسیاری داشت که باید به آنها اشاره کرد.

وی افزود: فعال شدن نهضت تولید آثار کوتاه به شکل فیلر‌هایی که خلاقانه به معرفی پتانسیل‌های استانی پرداختند، از این جمله‌اند. این فیلر‌ها در جلسات برای مدیران به نمایش درآمدند و واقعیت هر استان را برجسته کردند.

معاون سیمای استان خوزستان با بیان اینکه از سوی دیگر «ایران جان» منجر به طراحی و تبدیل رویداد‌های میدانی به رویداد‌های رسانه‌ای شد؛ همچنان که جشن‌های کودکان، پیاده‌روی خانوادگی و بزرگداشت شهدا در دل این رویداد پوشش داده شد، اظهار کرد: از دیگر مواهب این طرح، هم‌افزایی محتوایی شبکه‌های ملی و برون‌مرزی در کنار هم بود که اشتراک ایده‌ها و سوژه‌یابی‌ها را رقم زد.

وی توسعه فردی و چابک‌سازی مراکز برای اجرای مانور‌های بزرگی، چون اجرای بخش‌های خبر سراسری را از دیگر دستاورد‌های «ایران جان» دانست و عنوان کرد: مزایا بسیار است، اما درنهایت به فرصت ارزشمند رسانه ملی در اجلاس ABU اشاره می‌کنم که به‌عنوان نماینده در آنجا حضور یافتم و ازاین طرح گفتم که مورد تحسین حضار قرار گرفت. نکاتی برای انتقال این تجربه به کشور‌های دیگر مطرح و از آن استقبال شد.