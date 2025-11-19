برگزاری افزون بر ۴ هزار برنامه به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج

مسئول هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: افتتاح نمایشگاه اسوه پایگاه و محلات اسلامی، برپایی نمایشگاه دستاورد‌های بسیج جامعه زنان و افتتاح طرح‌های محرومیت زدایی و عمرانی از شاخص‌ترین برنامه‌های هفته بسیج است.