بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ علی غضنفری درنشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج با مرور کارنامهی ۴۷ سالهی بسیج، این نهاد مردمی را نیرویی سراسر درخشان و وفادار به انقلاب اسلامی توصیف کرد.
وی با یادآوری نقشآفرینی بسیجیان در دوران دفاع مقدس و لبیکگویی به ندای امام خمینی (ره)، گفت: بسیج همواره جان و مال خود را برای انقلاب و کشور فدا کرده و در همه عرصهها حاضر بوده است.
سرهنگ غضنفری با اشاره به تهدیدات فرهنگی، نظامی و اقتصادی امروز، بسیج را نیروی عظیم و گستردهای دانست که بهمنظور حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن تشکیل شده و دشمنشناسی را بهخوبی آموخته است
وی افزود: بسیجیان متناسب با شرایط، در جبهه فرهنگی، جبهه سخت، جبهه اقتصادی و محرومیتزدایی، هر جا که کشور نیاز داشته باشد، حضور مییابند و نقشآفرینی میکنند.
وی یادآور شد: بسیج یکی از باوفاترین نیروهایی است که در دل انقلاب رشد کرده، مشکلات مردم را لمس کرده و برای رفع آنها اقدام کرده است.
مسئول هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از برگزاری افزونبر ۴ هزار برنامه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و محرومیت زدایی به مناسبت هفته بسیج در استان خبر داد و گفت: این برنامهها به صورت شهرستانی به عنوان برنامه شاخص برگزار میشود.
سرهنگ غضنفری بابیان اینکه شعار این مناسبت «بسیج، مردم و اقتدار ملی» است به همزمانی شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با هفته بسیج اشاره کرد و افزود: افتتاح نمایشگاه اسوه پایگاه و محلات اسلامی و نمایشگاه دستاوردهای بسیج جامعه زنان، میقات صالحین، همایش تجلیل از فعالان جبهه فرهنگی بسیج و معرفی چهره فرهنگی سال بسیج از شاخصترین برنامهها است.
وی اضافه کرد: اجلاسیه شهید شاخص دانش آموزی کشورشهید طالب ابراهیمی، اختتتامیه جشنواره جهادگران علم و فناوری، محفل روشنگری بصیرتی، افتتاح طرحهای محرومیت زدایی و عمرانی، برگزاری جبهه فرهنگی بارویکردمطالبه گری اساتید، نمایش اقتدار بسیجیان، عطرافشانی قبور شهدا، همایش شبکه فعالان بسیج فرهنگیان استان و اختتامیه مسابقات کشتی نونهالان و نوجوانان از دیگر برنامههاست.
مسئول هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) بیان کرد: این هفته در استان افتتاح نیروگاههای خورشیدی، با توجه به مشکلاتی که در تامین انرژی وجود دارد، باهدف محرومیت زدایی خواهیم داشت.