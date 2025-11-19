پخش زنده
نخبه ۳۶ ساله قمی که در کنار فعالیتهای علمی و مدیریتی در حوزه فناوری، داوری فوتبال و فوتسال را هم با موفقیت پی گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پژوهشهای برجستهاش در مورد گرد و خاک استان، او را به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۲ معرفی کرد.
اما آنچه زندگی نیما را متفاوت میکند، رویکرد او به زندگی شخصی است. او و همسرش، با انتخابی آگاهانه، سادگی را سرلوحه زندگی مشترکشان قرار دادهاند؛ از مهریه پایین تا حمایت قاطع از تولید ملی.
نیما روحانی باورش این است: نخبگی را باید ساخت، نه اینکه با آن به دنیا آمد.