به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: این نمایشگاه برای دومین سال متوالی، در سالن ورزشی امام خامنه‌ای سپاه ناحیه برخوار به مدت سه روز دایر شده است.

سرهنگ سید کمال موسوی افزود: در این نمایشگاه ۱۰ غرفه از اداره و نهاد‌های شهرستان برخوار به معرفی علما، فعالیت‌های ورزشی، کتاب و کتابخوانی، ایثار و شهادت و فعالیت‌های علمی و پژوهشی پرداخته و ۱۰ غرفه هم از پایگاه‌های اسوه بسیج در بخش اقتصاد مقاومتی و فعالیت‌های علمی و پژوهشی، برنامه‌های فرهنگی، قرانی و دینی پرداخته است.

وی گفت: این نمایشگاه تا ۳۰ آبان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در کنار سالن امام خامنه‌ای در کنار سپاه ناحیه برخوار در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه برخوار، برگزاری شب شعر با حضور شاعران برجسته استان، آیین تعزیه خوانی، همایش مداحان شهرستان و اجرای برنامه‌های ورزشی و اکران فیلم از مهمترین برنامه‌های این نمایشگاه است.