ارسال بیش از ۲۵۰۰ اثر به دبیرخانه جایزه ادبی داستان کوتاه هشت
بیش از دو هزار و پانصد اثر از سراسر جهان به دبیرخانه جایزه ادبی داستان کوتاه هشت ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دبیر جایزه ادبی داستان کوتاه هشت گفت: فراخوان نخستین دوره «جایزه ادبی داستان کوتاه هشت» اردیبهشت امسال به همت موسسه آفرینشهای هنری آستانقدسرضوی با محوریت «انسان، انسانیت و کرامت انسانی» ویژه فارسیزبانان سراسر جهان منتشر شد.
نگار تشکری افزود: علاوه بر آثار رسیده از ۲۱۳ شهر مختلف ایران، نویسندگانی از کشورهای فرانسه، کانادا، هلند، یمن، افغانستان و پاکستان در این رویداد شرکت کردهاند.
«انسان در رابطه با خدا»، «سیره انسانی امام رضا و سخنان ایشان»، «انسان در ارتباط با خانواده»، «انسان با جامعه و ارتباط با دیگران»، «انسان با احساس و عاطفه و خوشیها و ناخوشیهایی که همه ما در زندگی تجربه می کنیم»، «انسان در رابطه با امید با تمام ناملایماتهایی که هر کدام از ما تجربه میکنیم» و «عدالتورزی» از محورهای آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره است.
وی گفت: به دلیل حجم بالای آثار ارسال شده به این جشنواره، اختتامیه این جایزه ادبی که قرار بود ۲۴ دی برگزار شود، به سال آینده موکول شده است که تاریخ دقیق آن بهزودی اعلام خواهد شد.