کمیته حساب‌های عمومی در مجلس انگلیس اعلام کرد دولت این کشور، خلاف وعده‌هایی که داده بود، نتوانسته است از شمار بیماران منتظر درمان در کشور بکاهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در گزارش کمیته حساب‌های عمومی در مجلس انگلیس آمده است با این که دولت گفته میلیارد‌ها پوند برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان و کاهش صف بیماران منتظر درمان هزینه کرده، نتوانسته است از شمار بیماران منتظر کم کند.

بر اساس این گزارش، با ادامه روال فعلی، بعید است سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس بتواند تا سال ۲۰۲۹ میلادی، بیماران را در موعد مقرر که حداکثر ۱۸ هفته است، برای درمان فرا خواند.

در گزارش این کمیته آمده است وعده‌های دولت کارگر انگلیس مبنی بر آزمایش سریع مراجعان و آغاز به موقع درمان، به جایی نرسیده است، در این گزارش همچنین از برنامه‌های پر هزینه، شتاب زده و نابسامان کایر استارمر، نخست وزیر و "وس استریتینگ (Wes Streeting)، وزیر بهداشت و درمان، در زمینه بازسازی سازمان ملی بهداشت و درمان، انتقاد شده است.

روزنامه گاردین بر اساس گزارش کمیته حساب‌های عمومی در مجلس انگلیس نوشت بیماران برای مراقبت‌های بیمارستانی غیر فوری مثلا برای عکسبرداری با اشعه ایکس یا اسکن، گاهی بیش از یک سال منتظر می‌مانند در حالی که وعده دولت در این موارد، کم‌تر از ۱۸ هفته بود.

در این گزارش آمده است تلاش‌ها به منظور کاهش زمان انتظار متوقف شده است، به طوری که اکنون مجموعا حدود ۷.۴ میلیون بیمار در فهرست انتظار سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس قرار دارند.

به نوشته گاردین، شماری از احزاب عوامگرا در انگلیس، همچون "رفورم بریتانیا" توانسته‌اند با دادن شعار‌های بهتر درباره بهبود وضعیت بهداشت و درمان در این کشور، آرای مردم را به دست آورند.

بر اساس گزارش کمیته حساب‌های عمومی در مجلس انگلیس اهدافی که دولت کارگر درباره آزمایش‌های تشخیصی و مراقبت‌های درمانی داده بود، محقق نشده است؛ با این که ۳.۲ میلیارد پوند برای افزایش مراکز تشخیصی در محلات هزینه شد، زمان رسیدگی به بیماران کم نشده است؛ در ماه ژوئیه امسال، ۱۹۲ هزار بیمار دستکم یک سال برای درمان معطل بودند و ۲۲ درصد از بیماران برای یک آزمایش، بیش از ۶ هفته منتظر ماندند در حالی که دولت وعده داده بود تا ماه مارس، ۵ درصد از این میزان کم کند.

سال هاست از اینکه انگلیس با در اختیار داشتن ششمین جایگاه اقتصادی جهان نتوانسته است صف بیماران منتظر درمان از جمله بیماران سرطانی و کودکان بیمار را کاهش دهد شماتت می‌شود.

براساس گزارش نهاد‌های مدنی به علت تاخیر در درمان بیماران، شمار زیادی از آنان در سال‌های اخیر جان باختند یا ناچارند زندگی کوتاه تری داشته باشند.

این شرایط و افزایش فشار کاری بدون افزایش دستمزد‌ها سبب شد پزشکان در انگلیس به اعتصاب پنج روزه دست بزنند که امروز به پایان می‌رسد.