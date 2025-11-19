به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نمایشگاه کشوری خودروهای کلاسیک و اسپرت از ۲۸ تا ۳۰ آبان از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای بازدید کنندگان در نمایشگاه بین المللی است.

رئیس هئیت موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: در این نمایشگاه ۸۰ خودروی قدیمی و اسپرت از سراسر کشور به نمایش گذاشته شده است.

سردار مهدی فرجی افزود: این خودروها در فضای بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع به نمایش گذاشته شده است و قدمت برخی از انها به بیش از ۸۰ سال هم می رسد.