پخش زنده
امروز: -
رئیس هیاتمدیره اتحادیه تاکسیرانی میاندوآب اعلام کرد که ورهرام بابانژاد، راننده تاکسی امانتدار این شهر، یک کیف دستی جا مانده در خودرو را که حاوی دو عدد سکه طلا و چند کارت بانکی بود، صحیح و سالم به صاحبش تحویل داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کریم گلیار گفت: این راننده بلافاصله پس از مشاهده کیف جا مانده، موضوع را به اتحادیه اطلاع داد و پس از چند ساعت، وسایل توسط اتحادیه به مسافر خانمی که مالک آنها بود، بازگردانده شد.
وی افزود: طی امسال چندین مورد وسایل قیمتی از جمله گوشی تلفن همراه، لباس و کارتهای بانکی در تاکسیها جا مانده که رانندگان متعهد آنها را اطلاع دادهاند؛ بخشی از این وسایل به صاحبانشان تحویل داده شده و تعدادی نیز در دفتر اتحادیه نگهداری میشود.
گلیار از شهروندان خواست در هنگام استفاده از تاکسیها مراقب وسایل شخصی خود باشند و تأکید کرد که استفاده از ناوگان حملونقل عمومی میتواند امنیت جانی و مالی بیشتری برای آنان بههمراه داشته باشد.
به گفته وی، هماکنون ۸۲۰ تاکسی خطی و گردشگری، یکهزار و ۲۰۰ تاکسی تلفنی در قالب ۸۳ آژانس و ۵۳ دستگاه ون، جابجایی مسافران شهر ۱۵۰ هزار نفری میاندوآب را برعهده دارند.