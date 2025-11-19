پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: با نصب بیش از ۳۶۰ سامانه هوشمند شامل دوربینهای ثبت تخلف، ترددشمار و سامانههای نظارتی و اجرای ۵۵۰ کیلومتر روشنایی، گامهای مهمی برای افزایش ایمنی جادههای استان برداشتهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با اشاره به تنوع اقلیمی استان اظهار کرد: اهمیت محورهای خوزستان به دلیل رویدادهایی همچون اربعین، سفرهای نوروزی و کاروانهای راهیان نور بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه طول راههای استان حدود ۲۰ هزار کیلومتر است، افزود: از این مقدار حدود ۱۳۵ کیلومتر آزادراه و حدود ۱۳۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان وجود دارد این امر ضرورت چهارخطه کردن جادههای استان توسط متولیان ساخت و توسعه راهها را دوچندان میکند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان بیان کرد: بخشی از تلفات جادهای در محورهای اختصاصی متعلق به ارگانها یا شرکتهای خصوصی و نیمهدولتی رخ میدهد. بر اساس مصوبات کمیسیون ایمنی راهها و شورای راهبری کاهش تصادفات، این شرکتها موظف به ایمنسازی و بهسازی محورها هستند و پس از انجام اقدامات، راهها را تحویل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای دهند.
جولانژاد تصریح کرد: یکی از مصوبات سفر رئیسجمهور محترم به استان نیز ایمن سازی جادههای اختصاصی توسط شرکتهای خصوصی است؛ در بخشی از این محورها اقدامات بسیار خوبی توسط شرکتهای خصوصی انجام شده، اما هنوز نیازمند توجه بیشتری در این زمینه هستیم.
وی به توسعه راههای روستایی و گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: خوزستان دارای ۱۳ هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی است که بسیاری از آنها به مناطق گردشگری و یادمانهای شهدا ختم میشوند. از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۸ کیلومتر راه فرعی و روستایی جدید در استان ساخته شده و بیش از ۲۲۰ کیلومتر روکش آسفالت در این محورها انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان پرتصادفترین محور استان را اهواز–اندیمشک برشمرد و افزود: از ایمنترین محورهای استان نیز میتوان به آزادراههای اندیمشک - پل زال و اهواز - سر بندر اشاره کرد.
جولانژاد با بیان اینکه حدود ۲۹ درصد تلفات جادهای مربوط به کاربران آسیبپذیر مانند عابرین پیاده و موتورسواران است، گفت: راه تنها عامل وقوع تصادفات جادهای نیست؛ راههای استان خوزستان در سالهای گذشته بهگونهای ساخته شدند که از درون مناطق مسکونی عبور میکنند و همین موضوع از دلایل اصلی بالا بودن آمار سوانح است.
وی با بیان اینکه این استان رتبه سوم کشور در هوشمندسازی جادهها را دارد ادامه داد: از اقدامات اثربخش انجام شده در سالهای گذشته هوشمندسازی محورهای مواصلاتی استان است. خوزستان از ۱۲ سامانه هوشمند جادهای در سال ۱۳۹۸، اکنون به بیش از ۳۶۰ سامانه فعال شامل ۱۶۳ سامانه ثبت تخلف، ۱۴۴ سامانه ترددشمار و توزین حین حرکت و ۶۰ سامانه نظارتی رسیده است و تا پایان سال نیز تعداد ۴۶ سامانه دیگر در محورهای استان اضافه خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با بیان اینکه تمامی محورهای شریانی استان که ۸۰ درصد ترافیک را در بردارند تحت پوشش سامانههای هوشمند جادهای هستند، تصریح کرد: میانگین فاصله میان دوربینها در خوزستان ۱۸ کیلومتر است و وجود دوربینها در نقاط پرتصادف، مناطق مسکونی یا پرتردد، به طور ملموس باعث کاهش تصادفات شده است.
جولانژاد درباره حریم راهها و توسعه شهری بیان کرد: حریم راه در ایمنی جادههای مواصلاتی بسیار مهم است. بسیاری از جادهها بعد از ساخت و توسعه شهرها و روستاها و مناطق احداث میشوند که باید الزامات لازم توسط دهیاریها و شهرداری لحاظ شود.
وی ادامه داد: این اداره کل تأکید دارد که در طرحهای توسعه شهری و طرحهای هادی و جامع حریم راه و نوار خدماتی و تأسیسات زیربنایی لحاظ شود و ارگانهای متولی تصویب طرحهای هادی و جامع بر اساس ایمنی محورها در کاربریهای حاشیه راه را تعریف کنند؛ توسعه مناطق مسکونی در شهرها و روستاها باید بجای حاشیه جادهها و طول راه، وارد عمق منطقه شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در خصوص روشنایی و ایمنسازی راهها گفت: در سه سال اخیر ۲۵۰ کیلومتر روشنایی جدید در محورهای استان نصب شده و اکنون مجموع روشناییها به ۵۵۰ کیلومتر رسیده است. همچنین ۹ هزار کیلومتر از محورهای استان خطکشی انجام شده و پروژههای بهسازی رویه راه با اعتبار ۱.۷ همت در دست اقدام و ۱ همت نیز در مرحله مناقصه هستند.
جولانژاد به توسعه مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی نیز اشاره کرد و گفت: خوزستان دارای ۶۰ مجتمع فعال است که در کنار استان خراسان رضوی رتبه دوم کشور را دارد. ۴۰ مجتمع دیگر در دست ساخت و حدود ۳۵ مجتمع در حال اخذ مجوز هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان بیان کرد: طی ۳ سال گذشته کمیته نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی با محوریت استانداری طی جلسات مختلف سعی داشته موانع پیش روی سرمایه گذاران را بردارد که خوشبختانه شاهد توسعه مجتمعها با سرعت بالایی هستیم؛ در کنار توسعه کمی، تمرکز اصلی ما بر کیفیسازی خدمات و استانداردسازی است.
وی در پایان تصریح کرد: سامانه ۱۴۱ تلفن گویای ۲۴ ساعته، وضعیت ترافیک، جریان تردد و شرایط جوی محورهای استان را اعلام میکند و وبگاه آن امکان رصد آنلاین محورها از طریق دوربینها را فراهم میآورد. توصیه میکنیم رانندگان پیش از سفر حتماً از این سامانه استفاده کنند.