در همایش پیشگامان رهایی بر حفظ اتحاد مقدس برای پیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رئیس عقیدتی ستاد کل نیروهای مسلح کشوردر این همایش گفت: دشمن امروز بدنبال تفرقه بین شیعه و سنی است تا به انقلاب اسلامی و نظام ما خدشه وارد کنند.
حجتالاسلام گواهی افزود: ما باید با بصیرت با نقشه های دشمن مقابله کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری و آخوند غراوی نمایندگان مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز برمقابله برابر فتنههای دشمنان و حفظ وحدت و انسجام تاکید کردند.