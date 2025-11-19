به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رئیس عقیدتی ستاد کل نیرو‌های مسلح کشوردر این همایش گفت: دشمن امروز بدنبال تفرقه بین شیعه و سنی است تا به انقلاب اسلامی و نظام ما خدشه وارد کنند.

حجت‌الاسلام گواهی افزود: ما باید با بصیرت با نقشه ها‌ی دشمن مقابله کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری و آخوند غراوی نمایندگان مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز برمقابله برابر فتنه‌های دشمنان و حفظ وحدت و انسجام تاکید کردند.