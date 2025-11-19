به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این دیدار وضعیت بیماران کلیوی و روند ارائه خدمات در بخش‌های همودیالیز مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص ایجاد قسمت ویژه برای دیالیز کودکان، جذب پزشک فوق تخصص نفرولوژی به صورت دائم و رفع کمبود‌های درمانی بیماران تصمیمات مهمی اتخاذ شد. همچنین بر اساس جمع بندی انجام شده مقرر گردید با اختصاص زمین مورد نیاز، فاز دوم همودیالیز در کوتاه‌ترین زمان توسط بخش خصوصی راه اندازی شود.

بر پایه آمار‌های انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی خوی، این شهرستان دارای دویست و پانزده بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاغی است که خدمات خود را در بخش دیالیز بیمارستان شهید مدنی و مرکز همودیالیز بخش خصوصی دریافت می‌کنند. این انجمن در کنار ارائه خدمات درمانی، حمایت‌های معیشتی، درمانی، دارویی و کمک هزینه‌های مرتبط با پیوند کلیه را نیز برای بیماران فراهم می‌کند.

بر اساس گزارش انجمن، طی سال گذشته و امسال بیست و پنج بیمار با اهدای کلیه و همچنین دریافت عضو از بیماران دچار مرگ مغزی تحت عمل پیوند قرار گرفته و از چرخه دیالیز خارج شده‌اند که این امر نقش قابل توجهی در کاهش رنج بیماران و بهبود شاخص‌های درمانی شهرستان داشته است