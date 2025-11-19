رزمایش منطقه‌ای مدیریت بحران وزارت نیرو جنوب غرب کشور با حضور استان‌های خوزستان، کرمانشاه و ایلام در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در رزمایش منطقه‌ای جنوب غرب کشور گفت: هدف از اجرای رزمایش‌های متعدد، ارزیابی میزان آمادگی تیم‌های عملیاتی در مواجهه با بحران‌هاست.

سیف‌الله آقابیگی افزود: این رزمایش‌ها هر سال در سطوح مختلف عملیاتی و تمرینی و در مقیاس شرکتی، استانی، منطقه‌ای و ملی برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: در این رزمایش تیم‌های عملیاتی از نظر تجهیزات نیروی انسانی، ماشین‌آلات و لوازم تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان توانایی آنان برای نقش‌آفرینی در زمان وقوع بحران‌های واقعی سنجیده شود.