برگزاری رزمایش مدیریت بحران وزارت نیرو در خرم آباد
رزمایش منطقهای مدیریت بحران وزارت نیرو جنوب غرب کشور با حضور استانهای خوزستان، کرمانشاه و ایلام در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در رزمایش منطقهای جنوب غرب کشور گفت: هدف از اجرای رزمایشهای متعدد، ارزیابی میزان آمادگی تیمهای عملیاتی در مواجهه با بحرانهاست.
سیفالله آقابیگی افزود: این رزمایشها هر سال در سطوح مختلف عملیاتی و تمرینی و در مقیاس شرکتی، استانی، منطقهای و ملی برگزار میشود.
وی اظهار داشت: در این رزمایش تیمهای عملیاتی از نظر تجهیزات نیروی انسانی، ماشینآلات و لوازم تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان توانایی آنان برای نقشآفرینی در زمان وقوع بحرانهای واقعی سنجیده شود.
در رزمایش منطقهای جنوب غرب کشور که به میزبانی لرستان و حضور استانهای خوزستان، کرمانشاه و ایلام برگزار شد میزان آمادگی تیمهای عملیاتی صنعت آب منطقهای، برق و آبفا در مواجهه با بحرانها بر اساس الگوهای بینالمللی مورد ارزیابی قرار گرفت.