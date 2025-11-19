معاون عمرانی استاندار اصفهان از نمایندگان مجلس خواست، شرایط احراز و قوانین مربوط به تأمین مسکن در کلان شهرها را اصلاح کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علیرضا قاری‌قرآن با بیان اینکه آمار ثبت‌نام‌کنندگان طرح‌های مسکن در اصفهان گفت: ازمیان حدود ۵۰۰ هزار خانوار ساکن شهر اصفهان، ۱۶۰ هزارنفر متقاضی خانه هستند و این عدد نشان‌دهنده نیاز واقعی در حوزه تأمین مسکن و گستردگی بحران مسکن است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین براصلاح قانون و شرایط احراز مسکن تاکید کرد و افزود: در صورتی‌که توسعه کلان شهرها محدودیت دارد، لازم است برای شهرهای کوچک‌تر تبصره‌هایی تعیین شود تا توان پاسخ‌گویی به تقاضا افزایش یابد.

قاری قرآن گفت: مسئله مسکن به یک دغدغه‌های ملی تبدیل شده است، ازاین‌رو هماهنگی بیشتر میان نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری، شرط لازم برای عبور از این بحران است.