برنامههای متنوعی در هفته کتاب در سراسر شهرستان لامرد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسین قاسمی، رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان لامرد گفت: در این شهرستان، ۱۳ کتابخانه عمومی فعال است که به امانت کتاب و ارائه خدمات متعدد فرهنگی به اعضا میپردازند.
قاسمی با اعلام اینکه برنامههای هفته کتاب امسال در سراسر کتابخانههای شهرستان لامرد با تنوع بیشتری برگزار خواهد شد، افزود: مهمترین برنامه پیشبینیشده، برگزاری یادواره شهدایی است که کتابخانههای عمومی شهرستان لامرد به نام آنان مزین شده است.
رئیس کتابخانههای عمومی لامرد همچنین در جمع اهالی روستای پاقلات در بخش اشکنان، با تقدیر از فعالیتهای فرهنگی این روستا افزود: روستای پاقلات یکی از روستاهای فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی است که بهعنوان روستای دوستدار کتاب در شهرستان لامرد شناخته میشود.
او ادامه داد: در این روستا علاوه بر یک کتابخانه عمومی، چندین کتابخانه مسجد نیز بهصورت پویا و مستمر فعالیت دارند.