معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان یزد کمبود نهاده در استان یزد مدیریت شده و تأمین کامل نهادههای دامی در هفته آینده صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، غیب اللهی گفت:انباشت بدهی واردکنندگان و بروز مشکل در تأمین ارز در دولت قبل و ماههای اخیر، کشور را با چالش کمبود نهادههای دامی مواجه کرده است؛ با این حال، استان یزد با مدیریت تأمین محدود و ارتباط مستمر با شرکتهای واردکننده، تاکنون از بروز بحران جلوگیری کرده است.
وی ادامه داد: نهادهها در این دوره به صورت «قطرهچکانی» تأمین شده، اما هیچیک از دامداران و مرغداران استان یزد، دچار توقف کامل در دریافت نهاده نشدهاند و در بازههای زمانی کوتاه، نیاز ضروری آنها پاسخ داده شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان یزد با اشاره به پیگیریهای انجامشده از وزارت جهاد کشاورزی افزود: براساس قول مساعد وزارتخانه، مشکل کمبود نهاده ظرف هفته آینده برطرف خواهد شد و شرکتهای واردکننده در حال بارگذاری نهادهها در سامانه بازارگاه هستند.
غیب اللهی اطمینان داد با تکمیل این روند، تأمین نهاده دامداران و مرغداران استان یزد به روال عادی بازخواهد گشت و نگرانیها در این بخش برطرف میشود.