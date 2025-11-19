دستخط و تقریظ‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف»، با موضوع جهاد و مقاومت، در جریان «رویداد ملی قهرمان»، همزمان با سراسر کشور درکرج رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، این مراسم در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و در جریان «رویداد ملی قهرمان» روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ ۱۴۰۴، همزمان در ۶۰ نقطه کشور برگزار شد.

«خانوم ماه» داستانی از زندگی خانم‌ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است. این داستان در سه فصل جداگانه روایت می‌شود و از زندگی و انتخاب‌های خانمْ‌ناز می‌گوید. ساجده تقی زاده نگارش این کتاب را بر عهده داشته و به‌نشر ناشر آن است.