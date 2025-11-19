به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نهمین اجلاس عقیله النساء عصر امروز به شمیم خوش شهدای فاطمی مزین شد و مردم شهید پرور رشت میزبان ۷ شهید گمنام دفاع مقدس بودند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان در این مراسم با بیان اینکه سربلندی امروز ایران را مدیون فداکاری و از خودگذشتگی شهدا هستیم گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر مطهر هفت شهید گمنام دفاع مقدس در استان تشییع و خاکسپاری می‌شود.

سرهنگ حسن حبیبی با بیان اینکه پیکر مطهر ۷ شهید سپاه مرکزی ناحیه رشت در پل عراق تا میدان ذهاب شهدای رشت تشییع میشود افزود: پیکر پاک و مطهر ۲ شهید برای خاکسپاری در دانشگاه آزاد واحد تالش و شهید گرانقدر دیگر در پارک آفتاب لیسار حویق تالش به خاک سپرده خواهند شد.

وی همچنین گفت: قبل از مراسم تشییع شهدای گمنام، ۳۰۰ نقطه در استان از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی میزبان پیکر مطهر این هفت شهید خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم یادمان‌های شهدا، پیوند نسل جوان و پیشکسوتان دفاع مقدس است گفت: یادمان‌های شهدا بایدبه یک قطب فرهنگی، مذهبی و زیارتی تبدیل شود.

وی افزود: گیلان ۲۰۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس دارد.

همچنین در پایان این مراسم سرود با نام زن، رو نمایی و همچنین از مادران شهدا تجلیل شد.