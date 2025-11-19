پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از تصفیهخانه آب شیخیجان بر اهمیت تکمیل طرح اوزونزنی بهمنظور ارتقای کیفیت آب شرب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از تصفیهخانه آب شیخیجان بر اهمیت تکمیل طرح اوزونزنی بهمنظور ارتقای کیفیت آب شرب، تأکید کردو گفت: با پیگیریهای صورت گرفته این دستگاه ظرف چند ماه آینده تکمیل میشود تا مردم همدان از آب کیفی و سالم استفاده کنند.
عباس صوفی به بحران کمبود منابع آبی کشور اشاره کرد و افزود: مشکل کمبود بارش و استفاده نادرست از منابع آب، کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده وکمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری طرحهای مختلف برای حل این مشکلات است.
وی در پایان بر لزوم توجه به موضوعاتی، چون الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آبی تأکید کرد و گفت: مجلس و وزارت نیرو در این زمینهها اقدامات لازم را دنبال میکنند و امیدواریم با اجرای برنامههای توسعه، کیفیت و کمیت آب بهبود یابد.
مجری طرح انتقال آب از سد تالوار به همدان هم گفت:طول خط انتقال آب از سد تالوار به شهر همدان ۱۵۸ کیلومتر است که پیشرفت فیزیکی ۷۹.۵ دارد و برای تکمیل این طرح ۳ هزار میلیار اعتبار لازم است.
سید علی موسوینژاد افزود: اولویت ما در تکمیل طرح بهبود کیفیت آب است پیشبینی میشودتا ۴ تا ۵ ماه آینده، سیستم اوزونزنی به بهرهبرداری برسد.