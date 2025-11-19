پخش زنده
پس از چند ماه رقابت سرانجام جام قهرمان شهر در مسابقات فوتبال گل کوچک قهرمان خود را شناخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رقابتهایی که چند ماهی شور و هیجان زیادی را در بین محلههای مختلف شهر اصفهان بین شهروندان در همه سنین ایجاد کرده بود.
این مسابقات که با حضور بیش از ۱۲۰ تیم و ۸۰۰ فوتبالیست برگزار شد، یک فرصت مناسب برای کشف استعدادهای فوتبالی هم بود.
در پایان این رقابت تیمهای مهرپویان الف، بیدآباد، تکتازان و کیان فخر عنوان قهرمانی را به ترتیب در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کسب کردند.