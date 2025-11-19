پخش زنده
کاروانِ نذر خدمتِ هلال احمرِ تهران به شهرستان درمیان خراسان جنوبی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۱۲ پزشک متخصص و ۷ دندانپزشک کاروان نذر خدمت هلال احمر تهران برای خدمت به مردم مرزنشین به شهرستان درمیان آمدند.
هدف از این طرح تامین معیشت، آموزش، آب پایدار و سلامت مردم است.
کاووسی مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در نذر خدمت امسال فرایند درمان کامل انجام میشود.
همچنین در شهرستان درمیان عملیات اجرایی ۴۰ کیلومتر خط لوله و شبکه آبرسانی برای ده روستا در حال انجام است.همچنین چند هزار بسته معیشتی، بهداشتی، لباس و لوازم التحریر از سوی جمعیت هلال احمر بین مردم توزیع میشود.
این کاروان به مدت یک هفته در شرق کشور خدمات متنوع ارائه میدهد و پیش بینی میشود به هزار پانصد نفر خدمات ارائه کند.