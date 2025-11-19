پخش زنده
امروز: -
ارزیابی عملکرد دوره ششم و انتظارات مردم از شورای آینده این روزها به موضوعی جدی در فضای اجتماعی شهرها وروستاها تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حدودِ ۶ ماه تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتتم شوراهای اسلامی شهروروستا فرصت باقیمانده است. ارزیابی عملکرد دوره ششم و انتظارات مردم از شورای آینده این روزها به موضوعی جدی در فضای اجتماعی شهرها وروستاها تبدیل شده است
اگرچه مردم از برخی مشکلات همچون ترافیک، خدمات شهری وروستایی، مدیریت منابع و پیگیری مطالبات محلی گلایه دارند، اما همچنان امید به بهبود شرایط در میان آنها پررنگ است.