سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی شهرداری یزد از مهر و موم سه واحد غیرمجاز جمعآوری ضایعات در محدوده بلوار استقلال، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، میثم طالبی عقدا با اشاره به لزوم نظارت و ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم شهری گفت: در راستای احقاق حقوق شهروندان و رفع تخلفات شهری، این سه واحد متخلف باهماهنگی مراجع قضایی مهر وموم و از ادامه فعالیت آنها در راستای اعمال قانون جلوگیری شد.
طالبی افزود: پس از وصول شکایتهای متعدد از شهروندان و ساکنان محدوده بلوار استقلال مبنی بر فعالیت چندین واحد غیرمجاز خریدوفروش ضایعات، پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی شهرداری قرار گرفت.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی با بیان اینکه این شکایتها در دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که در این سازمان مستقر هست، پیگیری شد، تصریح کرد: این واحدها که توسط اتباع و به صورت غیرمجاز فعالیت داشتند، با دستور و هماهنگی مقام قضایی و با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری جمع آوری و مهر وموم شدند.
وی ادامه داد: بند ۲۰ ماده ۵۵ از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول زیست محیطی و بهداشتی در شهرهاست، جلوگیری میکند و وظیفه برخورد قانونی با این اماکن را بر عهده شهرداریها نهاده است.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی شهرداری یزد، از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده مصادیق بارز از مشاغل مزاحم شهری، مراتب را به صورت تلفنی به سامانه ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهند و یا با مراجعه حضوری به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری واقعدر بلوار فردوسی جنب شهرداری منطقه سه، نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.