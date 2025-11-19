برگزاری آئین تجلیل از کتابدارن و خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی
آئین تجلیل از خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی به مناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب در بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر در این آئین با اشاره به اینکه کتابداران نقش بسیار مهمی در ترویج کتابخوانی دارند، گفت: کتابداران حامیان اصلی دوستداران کتاب هستند و پیش نیاز کار ارزشمند کتابداری عشق و علاقه است.
حیدر راهب با بیان اینکه انجام کارهای فرهنگی تاثیر ارزندهای در گسترش کتابخوانی دارد، افزود: در یک سال اخیر کارهای فرهنگی خوبی در سطح کتابخانههای استان بوشهر به صورت ویژه در حال برگزاری است.
وی میگوید: در حوزه کودک و نوجوان برنامههایی مانند نقاشی، بازی، قصه گویی، شاهنامه خوانی، حافظ خوانی و مسابقه کتابخوانی در تمامی کتابخانههای استان بوشهر به صورت مداوم با هدف جذب کودکان به سمت کتاب و کتابخوانی اجرا میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر در ادامه اضافه کرد: برگزاری برنامههای معرفی و نقد و بررسی کتاب با حضور شاعران، نویسندگان و پژوهشگران برجسته استانی و کشوری از دیگر برنامههای مهم اداره کتابخانههای عمومی برای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در رده سنی بزرگسال است.