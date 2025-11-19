به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، هجدهمین نمایشگاه ماشین‌آلات کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر اراک آغاز به کار کرد؛ رویدادی که با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقیقاتی از هشت استان کشور برگزار می‌شود و هدف آن ترویج آخرین دستاورد‌های حوزه کشاورزی و انرژی‌های نو است.

علی صفری، رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی، در مراسم افتتاحیه گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، فعالیت‌های ترویجی و معرفی آخرین یافته‌های شرکت‌های تحقیقاتی و دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به اهمیت انرژی‌های نو افزود: با توجه به ناترازی برق، در این نمایشگاه شرکت‌هایی حضور دارند که در زمینه ایجاد مزارع خورشیدی فعالیت می‌کنند.

شفقت، مسئول برگزاری نمایشگاه نیز اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور ۵۰ شرکت از هشت استان کشور برگزار می‌شود و از ۲۷ تا ۳۰ آبان، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.