هجدهمین نمایشگاه ماشینآلات کشاورزی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اراک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، هجدهمین نمایشگاه ماشینآلات کشاورزی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شهر اراک آغاز به کار کرد؛ رویدادی که با حضور شرکتهای دانشبنیان و تحقیقاتی از هشت استان کشور برگزار میشود و هدف آن ترویج آخرین دستاوردهای حوزه کشاورزی و انرژیهای نو است.
علی صفری، رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی، در مراسم افتتاحیه گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، فعالیتهای ترویجی و معرفی آخرین یافتههای شرکتهای تحقیقاتی و دانشبنیان است.
وی با اشاره به اهمیت انرژیهای نو افزود: با توجه به ناترازی برق، در این نمایشگاه شرکتهایی حضور دارند که در زمینه ایجاد مزارع خورشیدی فعالیت میکنند.
شفقت، مسئول برگزاری نمایشگاه نیز اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور ۵۰ شرکت از هشت استان کشور برگزار میشود و از ۲۷ تا ۳۰ آبان، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.