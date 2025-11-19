دهکده گردشگری گلابر در شهرستان ایجرود زنجان، امروز با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: این مجموعه تفریحی و گردشگری با حجم سرمایه گذاری یک و نیم همت، در محدوده‌ای به وسعت ۹۷۶ هکتار با ۱۶ هکتار مساحت تاسیساتی در کنار سد گلابر شهرستان ایجرود، طراحی و ساخته شده است.

سید میکاییل موسوی افزود: این مجموعه گردشگری دارای ۴۰ واحد اقامتی با زیربنای سه هزار و ۲۰۰ متر مربع است.

وی گفت : مساحت کل تاسیسات این مجموعه گردشگری نیز به ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع می‌رسد.