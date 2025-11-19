به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان با اشاره به کشف ۱۳ تُن کله پاچه از یک واحد سردخانه غیرمجاز گفت: با توجه به غیرمجاز بودن مکان و شرایط غیربهداشتی و نامناسب‌بودن نگهداری این فرآورده‌ها، محل مورد نظر با حکم قضایی مهر و موم و محموله توقیف شده برای سیر مراحل قانونی، به یکی از سردخانه‌های مجاز شهرستان منتقل شد.

علی‌اکبر وندایی افزود: همچنین در هفته جاری گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان در پیگیری گزارش یک شهروند، محل نگهداری حدود ۱۰ تُن کله‌پاچه گوسفندی منجمد را که در شرایط نامناسب نگهداری و انبار شده بود، شناسایی کردند و محل انبار غیر مجاز مهر و موم شد.

وی مردم درخواست کرد: فرآورده‌های خام دامی موردنیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی، موضوع را با سامانه ۱۵۱۲ به دامپزشکی شهرستان گزارش دهند.