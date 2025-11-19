به مناسبت ایام فاطمیه، محافل قرآنی درحرم‌های مطهر امامزادگان و بقاع متبرکه استان خوزستان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: به مناسبت ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) محافل قرآنی با حضور قاریان و عاشقان کلام وحی در حم مطهر‌های امامزادگان و بقاع متبرکه استان در حال اجراست.

جمال صرخه افزود: این محافل قرآنی در حرم مطهر دانیال نبی شوش، علی ابن مهزیار اهوازی، مقام صاحب الزمان شوشتر، امامزاده سبزقبا دزفول و امامزاده اباذر برگزار شده است.

وی ادامه داد: این محافل قرآنی تا پایان ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) ادامه دارد.