نمایش آیینی از بغض تا چاه به کارگردانی مهدیه محبی در شهر گلسار با حضور ۳۵ هنرمند از گروه تئاتر یاس کبود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،نمایش مذهبی «از بغض تا چاه» به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها روی صحنه رفت و با استقبال علاقهمندان به هنرهای آیینی همراه شد. گروه تئاتر «یاس کبود» که چهار سال از آغاز فعالیت آن میگذرد، با مشارکت ۳۵ هنرمند توانست بار دیگر توانایی خود را در خلق آثار آیینی و فرهنگی به نمایش بگذارد. طراحی صحنه ساده، اما مؤثر، نورپردازی دراماتیک و اجرای هماهنگ بازیگران از جمله ویژگیهای این نمایش بود که فضای اجرا را به تجربهای تأثیرگذار برای مخاطبان تبدیل کرد.