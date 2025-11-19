پخش زنده
وزیر بهداشت به منظور بررسی طرحهای در دست احداث و افتتاح چند طرح به کرمان سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در سفر دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت به کرمان دستگاه توموتراپی بیمارستان شفای کرمان راه اندازی میشود.
همچنین در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به صورت ارتباط تصویری طرحهای «امآرآی» بیمارستان شهربابک، مرکز بهداشتی درمانی جوزم شهربابک و «سی تی اسکن» بیمارستان علی ابن ابیطالب (علیه السلام) شهرستان راور افتتاح میشود.
بازدید ازطرحهای بهداشت ودرمان از دیگر برنامههای وزیر بهداشت است.