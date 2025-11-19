استاندار کردستان مراسم اربعین را عامل تقویت وحدت و انسجام ملی عنوان کرد و از مردم استان، خادمان، مدیران و حامیان در برگزاری این مراسم مذهبی و میزبانی شایسته زوار قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرش زره‌تن لهونی روز چهارشنبه ۲۸ آبان در مراسم تجلیل از موکبداران و عوامل اجرایی برگزاری آیین اربعین حسینی که در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، ضمن قدردانی از مجموعه دست‌اندرکارانی که در این رویداد مهم نقش داشتند، اربعین را رویداد مهمی برای کشور و مسلمانان و به صورت خاص و ویژه برای استان کردستان دانست.

وی با بیان اینکه مرز بین المللی باشماق مریوان امسال برای چهارمین سال پیاپی افتخار میزبانی از زائران اربعین حسینی را داشت، خاطرنشان کرد: مردم کردستان همواره با عشق و علاقه میزبان زائران اربعین از اقصی نقاط کشور بودند.

استاندار کردستان، مراسم اربعین را فرصت خوبی برای استان جدا از بعد دینی و مذهبی توصیف کرد و گفت: این رویداد مهم وحدت و انسجام را در استان و کشور تقویت کرده‌است چراکه در طول تاریخ در این استان شیعه و سنی در کنار هم با وحدت زیر پرچم پرافتخار ایران عزیز زندگی کرده‌اند.

طبق گفته زره‌تن لهونی، اربعین این فرصت را فراهم کرده که مردم از سراسر کشور با فرهنگ غنی این استان آشنا شوند.

وی با بیان اینکه نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام شده در مراسم اربعین آسیب شناسی شود، تاکید کرد: در سال‌های آتی شرایط را برای هرچه بهتر و باشکوه‌تر برگزارشدن این مراسم معنوی باید فراهم کنیم و این میزبانی با بهبود کیفیت خدمات بیشتری به زائران انجام شود.