به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون ترای یتلون در مراسم تربیت ارزیاب مربی استعداد یابی رشته ترای یتلون گفت: این دوره جز اولین دوره های تربیت مربی ارزیاب استعداد یاب ترای یتلون به میزبانی استان قم است که به مدت دو روز برگزار می شود.

سید صالح ابراهیمیان افزود: در این دوره روسای کمیته های استعداد یابی استانی هستند که با هدف توسعه این رشته در کشور در حال گذراندن دوره هستند.

رشته ترای یتلون رشته ای المپیکی است که ورزشکار باید در رشته شنا مسافت ۱۵۰۰ متر را طی کند سپس ، در رشته دو چرخه سواری ۴۰ کیلومتر رکاب می زند و در پایان هم ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر می دود.