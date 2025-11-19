به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی، محمدهادی ساروی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. ساروی در دیدار پایانی هم با نتیجه ۵ بر ۱ مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از جمهوری آذربایجان را از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست پیدا کرد.

تا دقایقی دیگر در پیکار پایانی وزن ۱۳۰ کیلو گرم هم فردین هدایتی برای کسب نشان طلا برابر محمد عبدالطیف از مصر به روی تشک خواهد رفت.