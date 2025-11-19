پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی، آیین نواختن زنگ کتاب در مدرسه شهید قرنی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این مراسم که با حضور جمعی از دانشآموزان، مربیان و مسئولان برگزار شد، زنگ کتاب نواخته شد و فضای مدرسه رنگوبویی فرهنگی به خود گرفت.
دانشآموزان در این مراسم تأکید کردند که کتاب را پلی برای رسیدن به آیندهای بهتر میدانند و تلاش میکنند مطالعه را به یکی از عادتهای روزمره خود تبدیل کنند.
همچنین حجتالاسلام حیدر بیغمی، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده مهاباد، در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه کتاب در رشد نسل جوان گفت: این برنامه با هدف آشنایی بیشتر دانشآموزان با کتاب و تقویت فرهنگ مطالعه در میان آنان برگزار شده است.
از دیگر بخشهای این مراسم میتوان به اجرای مسابقههای فرهنگی و اهدای جوایز به دانشآموزان برگزیده اشاره کرد.
کتاب و کتابخوانی میتواند نقش مهمی در رشد ذهنی و اجتماعی دانشآموزان ایفا کند و مسیر آنان را برای آیندهای روشن هموار سازد.