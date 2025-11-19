به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ توتونچی اظهار کرد: «احسان خیاطی» و «میران خاتمی» به عنوان نماینده آذربایجان غربی در این اردوی استعدادیابی که با حضور ۳۳ رکابزن برتر کشور برگزار می شود، حضور دارند.

وی اضافه کرد: این ۲ ورزشکار مهابادی در مسابقات استعدادهای برتر دوچرخه سواری که به میزبانی تبریز برگزار شد، توانستند با کسب مقام برتر برای اردوی استعدادیابی تیم ملی انتخاب شوند.

رییس هیات دوچرخه‌سواری مهاباد گفت: طبق اعلام فدراسیون دوچرخه‌سواری، اردوی استعدادیابی در بخش پسران ۱۱ تا ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: منتخبین باید با داشتن مدارک لازم، کفش دوچرخه‌سواری و لباس ورزشی به محل مجموعه ورزشی آزادی، کمپ تیم‌های ملی مراجعه و خود را به سرپرست اردو معرفی کنند.

توتونچی گفت: سیدایمان دلیل حیرتی و محمدعلی متقیان به عنوان مربی، احسان سلیمانیان به عنوان آنالیزور و جعفر رنجبران به عنوان سرپرست، اعضای کادر فنی این اردو را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه رشته دوچرخه‌سواری یکی از رشته‌های پرطرفدار در میان جوانان و نوجوانان مهاباد است، از شهروندان خواست به پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو که به طور منظم در چند سال گذشته در سطح مهاباد برگزار می شود، بپیوندند.