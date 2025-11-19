پخش زنده
روستاهای سراقاسید و شیخعلیخان در شهرستان کوهرنگ به شبکه اینترنت پرسرعت فیبر نوری و ۴G متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر مخابرات استان گفت:روستای سراقاسید که بهدلیل معماری پلکانیاش به «ماسوله زاگرس» شهرت دارد و در فصل زمستان بهدلیل بارشهای سنگین و کولاک مسیرهای دسترسیاش برای ماهها مسدود میشد، به شبکه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ۴G پیوست.
کریمی با اشاره به حجم عظیم عملیات اجرایی افزود: این طرح با بیش از ۶۰ کیلومتر حفاری در مسیرهای صعبالعبور کوهرنگ اجرا شد؛ مسیری که اجرای کابل، لولهگذاری و عبور تجهیزات در آن را به یکی از دشوارترین عملیاتهای ارتباطی استان تبدیل کرد.
کریمی گفت: با اجرای این طرح، منطقه گردشگری غار یخی کوهرنگ نیز برای نخستینبار زیر پوشش اینترنت ۴G قرار گرفت؛ اقدامی که ظرفیتهای گردشگری این نقطه منحصربهفرد را چندین برابر افزایش خواهد داد.
وی گفت: در مسیر اجرای فیبر، روستای شیخعلیخان نیز برای نخستینبار به اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت مجهز شد.