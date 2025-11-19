بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ایرج عرب در مجمع عمومی و سالیانه هیات بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر، گفت: تا یک ماه آینده سامانه اینترنتی دورههای نظری مربیگری و داوری برای ثبت نام هیاتهای استانی باز خواهد شد.
وی با اشاره به بازنگری آموزش در فدراسیون، بیان کرد: ساختار جدید آموزش برای فدراسیون بهزودی راه اندازی خواهد شد تا مربیان و داوران براساس شاخص در این دورهها شرکت کنند.
سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اظهار کرد: مهمترین رویداد فدراسیون حضور در مسابقات جهانی پرورش اندام در کشور عربستان است که اردوهای منظم تیم ملی در حال برگزاری است و تیم ۵ آذر به این رقابتها اعزام خواهد شد.
وی ادامه داد: ۱۱ میلیارد تومان از منابع وزارت ورزش و جوانان و منابع داخلی فدراسیون برای اعزام این تیم فراهم شده است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز به فعالیت مستمر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اشاره کرد و گفت: بعد از رشته فوتبال، هیات بدنسازی با بیش از ۲۰ هزار نفر ورزشکار سازمان یافته، دومین هیات استان از لحاظ جمعیتی بهشمار میرود.
موسی کشتکار افزود: باشگاه بدنسازی بهعنوان یکی از بازوان اداره کل ورزش و جوانان محسوب میشود و در تربیت قهرمانان ورزشی نقش مهمی را ایفا میکند.
وی اضافه کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر آماده هر گونه همکاری و ارائه خدمات به باشگاههای خصوصی استان در زمینه بحث واگذاری زمین، مولدسازی در قالب مادههای ۸۸ و ۲۷ و ارائه تسهیلات لازم است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اضافه کرد: یکی از تاکیدات این اداره کل، نظارت هیات بهصورت ماهیانه بر عملکرد باشگاههای بدنسازی در بحث مکملهای ورزشی است که بصورت عملی این مکملها در اختیار ورزشکاران این رشته قرار گیرد.
در ادامه این نشست، با رای اعضای مجمع، رضوان پولادی بهعنوان نایب رئیس و مهدی ابراهیمی و حمید پور حیدر بهعنوان عضو هیات رئیسه هیات بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر انتخاب شدند.