تیم ملی بدنسازی ۵ آذر به مسابقات جهانی اعزام می‌شود

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: مهم‌ترین رویداد این فدراسیون حضور در مسابقات جهانی پرورش اندام در کشور عربستان است که اردو‌های منظم تیم ملی در حال برگزاری است و تیم ۵ آذر به این رقابت‌ها اعزام خواهد شد.