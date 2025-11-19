مردم سرخرود میزبان پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس شدند که در مراسمی با زیارت عاشورا و مداحی در مهدیه این شهر تشییع شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم سرخرود در ایام فاطمیه میزبان پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس شدند. در این مراسم که با زیارت عاشورا و مداحی همراه بود، پیکر مطهر این شهدا در مهدیه نماز جمعه سرخرود مستقر شد.

این مراسم با حضور مسئولان، مردم و خانواده‌های شهدا برگزار شد و فضای شهر را عطرآگین کرد.

هم اکنون حدود ۸۵ مادر شهید در این شهرستان در قید حیات هستند که نیاز به توجه ویژه مسئولان دارند.