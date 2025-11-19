پخش زنده
همایش وفاق با هدف تسهیل در تجارت و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار در ایلام برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: هدف ما افزایش تجارت، بهبود فضای کسب و کار و حمایت مالی از طرحهای توسعه محور و سرمایهگذاران خارجی در بخش تجارت است.
رشیدی با اشاره این که در همایش وفاق؛ موانع، مشکلات و ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان برگزار میشود، گفت: هدف ما افزایش تجارت، بهبود فضای کسب و کار و حمایت مالی از طرحهای توسعه محور و سرمایهگذاران خارجی در بخش تجارت است. موسوی نسب، رئیس اتاق بازرگانی هم با بیان این که حدود ۲۰۰ تجار در مرز مهران فعال هستند، گفت: توسعه زیرساختهای استان و بازارچههای مرزی، افزایش مراودات مرزی و افزایش صادرات؛ از مهمترین موضوعاتی هستند که افزایش صادرات و اشتغال را به دنبال دارد.