به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛

رشیدی با اشاره این که در همایش وفاق؛ موانع، مشکلات و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان برگزار می‌شود، گفت: هدف ما افزایش تجارت، بهبود فضای کسب و کار و حمایت مالی از طرح‌های توسعه محور و سرمایه‌گذاران خارجی در بخش تجارت است. موسوی نسب، رئیس اتاق بازرگانی هم با بیان این که حدود ۲۰۰ تجار در مرز مهران فعال هستند، گفت: توسعه زیرساخت‌های استان و بازارچه‌های مرزی، افزایش مراودات مرزی و افزایش صادرات؛ از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که افزایش صادرات و اشتغال را به دنبال دارد.